بعد تشجيع 30 عامًا.. وفاة كبير مشجعي كفر الشيخ أثناء الصلاة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الحزن الشديد على جماهير كفر الشيخ الكروية، اليوم الخميس، بعد وفاة أحمد الصاوي، أحد كبار مشجعي نادي كفر الشيخ الرياضي متأثرًا بحالته المرضية التي فجأته خلال أداءه فريضة المغرب أمس الأربعاء.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء حزنًا على رحيل كبير مشجعي نادي كفر الشيخ فيما دون العشرات من أبناء الشارع الكروي في محافظة كفر الشيخ التدوينات المعبرة عن حزنهم برحيله كونه أحد وأبز مشجعي نادي كفر الشيخ المعروفين بإخلاصهم وحبهم للنادي.

كان كبير مشجعي نادي كفر الشيخ الراحل خلال أداءه فريضة المغرب أمس الأربعاء مسجد المزلقان الوسطاني في مدينة كفر الشيخ تعرض لوعكة صحية مفاجئة بإصابته بنزيف حاد في المخ جرى على أثرها نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، وبعد ساعات من وجوده في العناية المركزة توفي متأثرًا بوعكته الصحية.

كشف حمادة إسماعيل، لاعب وإداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، عن كبير مشجعي كفر الشيخ اعتاد على الزحف خلف فريق كفر الشيخ في جميع مبارياته طوال رحلة تشجيع دامت لأكثر من 30 عامًا سواء داخل كفر الشيخ أو خارجها من خلال مشاركة الفريق الكفراوي في المسابقات الكروية.

وأكد أن نجله الأكبر عبدالحميد كان لاعبًا بفريق الشباب بنادي كفر الشيخ وانتقل مؤخرًا إلى صفوف نادي دسوق وكان يلازمه ويرافقه في جميع المباريات التي يشارك فيها ويحرص على توجيه النصائح له قبل كل مباراة في مقدمتها الاستعانة بالله تعالى في تحقيق النصر ويشدد عليه قبل كل تدريب أو بعده، وقبل كل صلاة أو بعدها بالحرص على أداء الفريضة.