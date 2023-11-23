شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز: التاريخ سيدون شجاعة الرئيس السيسى فى رفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسى فى فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، مؤكداً أنها سردت دورا تاريخيا وعظيما للقيادة المصرية فى الحرب على غزة، مشدداً على أن التاريخ سيدون شجاعة وشهامة زعيم عربى شجاع رفض تهجير الفلسطينيين، وتفريغ قضيتهم هو الرئيس السيسي.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن كلمة الرئيس السيسى فى فعالية التضامن مع فلسطين» التى عقدت في ستاد القاهرة الدولي، حملت رسائل للإنسانية بالتأكيد على دور مصر فى تقديم المساعدات ورسائل للسلام بأننا نبتغى منهج السلام طوال تاريخنا.. ورسائل أخرى هامة بأن الأمن القومى المصرى خط أحمر، وأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء سيناء خط أحمر جديد للسيسى، هو ردع وضعه لكل من تسول له نفسه المساس بأمن بمصر وحدودها.

وتابع عضو الشيوخ بأن مصر كما أكد الرئيس أدارت الموقف بمزيج من الحسم والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وهذا يؤكد أن مصر بها رجال وأجهزة قادرة على حماية أمنها القومى، كما أكد الرئيس السيسي للشعوب العربية بأن المنطقة تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية، وهو ما يستوجب استمرار العمل الشاق فى دعم الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.