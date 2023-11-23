شكرا لقرائتكم خبر عن النائب وليد فتحى: رسائل الرئيس السيسى بشأن تهجير الفلسطينيين طمأنت المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تأكيد الرئيس السيسي بأن تهجير الفلسطينيين لسيناء خط أحمر هو رسالة طمأنة للمصريين بأن قيادتهم الحكيمة لم ولن تقبل المساس بذرة تراب من أرضها.

وأشار فتحي إلى أن الرسالة أيضًا تحمل الكثير من رسائل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.

ووجه عضو مجلس النواب التحية لكل أطياف الشعب المصري الذي دائمًا ما يصطف ويقف بكل قوة خلف قيادته الحكيمة عند استشعاره بأي خطر يهدد أمن وطنه.

كما وجه عضو مجلس النواب، التحية إلى القائد الأمين المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي صنع حالة استثنائية في علاقة الشعب والرئيس تقوم على سرعة كشف المعلومات وإشراك الجميع في صنع القرار والمستقبل.