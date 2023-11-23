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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات المؤتمر الانتخابى للمرشح الرئاسى فريد زهران بأسوان بزفة نوبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
بدأت فاعليات المؤتمر، باستقبال المرشح الرئاسى بزفة نوبى فور وصوله لمقر المؤتمر برفقة أعضاء الحملة الانتخابية، ثم عزف السلام الوطنى، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وتعريف بالبرنامج الانتخابى للمرشح فريد زهران، وكلمات الحضور.
وذكرت حملة مرشح الرئاسة، أن لقاءاته الجماهيرية السابقة لاقت تفاعلاً من المواطنين و أسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الاصلاح الاقتصادى و السياسى، ودعم القضية الفلسطينية.
وتكثف الحملة الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج، في ميادين و شوارع المحافظات المختلفة، ودعو جموع المواطنين للمشاركة الايجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.
المؤتمر-الانتخابى-للمرشح-الرئاسى-فريد-زهران-بمدينة-إدفو
انطلاق-فاعليات-المؤتمر-الانتخابى-للمرشح-الرئاسى-فريد-زهران-بمدينة-إدفو
فاعليات-المؤتمر-الانتخابى-للمرشح-الرئاسى-فريد-زهران-بمدينة-إدفو
مؤتمر-المرشح-الرئاسي-فريد-زهران
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