شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى مشيدا بكلمة الرئيس السيسى: التهجير القسرى مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية تصريحات الرئيس السيسى اليوم حول أن تهجير الفلسطينين خط أحمر لن تقبل به مصر بأنها تعبر عن موقف سليم تماما وسبق تكراره وتوثيقه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التهجير القسرى للفلسطينين أمر مرفوض تماما سواء من ناحية المصريين أو الأشقاء فى فلسطين.

وأضاف موسى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": مصر لا تريد أن تشارك فى تصفية القضية الفلسطينية وهذا كلام سليم تماما، معتبرا أن هذا الموقف معلن منذ اليوم الأول من الجانب المصرى وليس جديدا".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد أكد فى كلمته اليوم أن تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر ولن نسمح به، مضيفًا: "نكرر رفضنا لتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن".