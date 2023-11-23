شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: لقاء الرئيس المواطنين أظهر التلاحم الشعبى من أجل فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، قائلا: نأتي اليوم تكليلا لنجاح الجهود المصرية في إرساء الهدنة التي تم التوصل إليها بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، والتواصل السريع والعاجل الذي استمر منذ اندلاع شرارة الحرب الصعبة التي عاشتها فلسطين على مدار الأيام الماضية.

وأكد الجندي، في بيان له، أن الرئيس السيسي كان حريص خلال كلمته على إظهار الآليات التي تعاملت بها الدولة المصرية تجاه إدارة الأزمة وذلك بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وتحديث المعلومات، والتوضيح أمام الرأي العام العالمي بالموقف المصري وكافة الجهود المضنية والتي وصفها الرئيس بـ"خلية إدارة أزمة".

ولفت أن الدولة المصرية لن تدخر أي جهدا في توصيل كافة المساعدات الإنسانية والامدادات لقطاع غزة والتي وصلت حوالي 12 الف طن نقلتهم 1300 شاحنة، منهم "8400" طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالى المساعدات، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تبرز حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للقضية الفلسطينية ودعم أشقائها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر ستظل في طليعة المساندين للفلسطينيين، وكتب تاريخ كفاحها، مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وامتزج الدم المصرى بالدم الفلسطينى على مدار عقود سابقة شهدت تاريخ مطول من العلاقات والصداقات والروابط التاريخي والتي اعتبرت فيها مصر أن قضيتها العربية الأولى هي القضية الفلسطينية وحملت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق أشقائها.