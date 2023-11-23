شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سياحة النواب": حديث الرئيس السيسي اليوم أكد رفضنا القاطع لتصفية قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين كان من القلب، ليعبر بقوة عن موقف القيادة السياسية من القضية الفلسطينية، وبرهن على اصطفاف الشعب المصري بمختلف أطيافه لدعم الأشقاء بغزة منذ اللحظة الاولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، أن كلمة الرئيس السيسي مازلت تكشف عن موقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية للأبد، فقد أكد الرئيس السيسي أن التهجير بالنسبة لنا خط احمر لن نسمح به.

واشادت النائبة بجهود مصر الدبلوماسية التى اتخذت مسار هام للسلام من أجل تهدئة الأوضاع في غزة، والوصول إلى هدنة بين الجانبين، مؤكدة أن مصر لم تدخر جهدا لدعم الشعب الفلسطيني في كل المحن، من خلال تقديم الدعم الإنساني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع لتخفيف المعاناة عنهم.