شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سياحة النواب": حديث الرئيس السيسي اليوم أكد رفضنا القاطع لتصفية قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، أن كلمة الرئيس السيسي مازلت تكشف عن موقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية للأبد، فقد أكد الرئيس السيسي أن التهجير بالنسبة لنا خط احمر لن نسمح به.
واشادت النائبة بجهود مصر الدبلوماسية التى اتخذت مسار هام للسلام من أجل تهدئة الأوضاع في غزة، والوصول إلى هدنة بين الجانبين، مؤكدة أن مصر لم تدخر جهدا لدعم الشعب الفلسطيني في كل المحن، من خلال تقديم الدعم الإنساني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع لتخفيف المعاناة عنهم.
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