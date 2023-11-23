الجيش الإسرائيلي: في أيّ لحظة يمكن أن يحدث أي شيء في الجبهة الشمالية ونحن في جاهزية عالية

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ "في أيّ لحظة يمكن أن يحدث أي شيء في الجبهة الشمالية"، مدّعيًا "أننا سنهاجم بقوة ونرد على مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان"، معتبرًا أنّ "كل لحظة نرى تهديدًا في الجبهة الشمالية وسنرد على كل التهديدات"، مشيرًا إلى "جاهزية عالية في الجبهة الشمالية".
وحول قطاع غزة والهدنة المرتقبة، ذكر في مؤتمر صحفي أنّ "الصفقة ستكون بداية لعودة الأسرى ثم سنعاود القتال مرة أخرى"، معلنًا أنّ "قواتنا ستواصل التحرك في خط وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة خلال أيام الهدنة"، وقال: "أمامنا أيام صعبة من الألم والفرحة".
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