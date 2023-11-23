أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط ضحايا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي غزة.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن "ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلا و4000 امرأة"، جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 36 ألفا أكثر من ثلثيهم أطفال ونساء.

وطالب بفتح معبر رفح بشكل كامل لدخول المساعدات الإنسانية والوقود.

هذا، ومن المقرر أن تبدأ هدنة إنسانية يوم غد الجمعة عند الساعة السابعة صباحًا في التوقيت المحلي.