بري: سأدعو لجلسة تشريعية في النصف الاول من الشهر المقبل وإذا لم يحضر"القوات" فيناقضون أنفسهم بأنفسِهم

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنني "سأدعو لجلسة تشريعية في النصف الاول من الشهر المقبل بجدول متكامل، وإذا حضر حزب القوات اللبنانية الى الجلسة أهلا وسهلا وإذا لم يحضر فيناقضون أنفسهم بأنفسِهم في هذه الحالة".
وعن إشكالية قيادة الجيش، لفت بري، في حديث للـ"جديد"، الى أن " جبران باسيل يريد التعيين وسمير جعجع يريد التمديد، "وبيزعلوا مني لما قول المشكل مسيحي مسيحي"، مؤكداً أن "الخيارات محصورة بين التعيين أو التمديد ولا خيار ثالث ولا تكليف".
وشدد بري، على أن "حزب الله يحافظ على قواعد الاشتباك منذ اليوم الاول وأهدافه عسكرية بينما العدو الاسرائيلي مستمر في مجازره".
وفي سؤال عن الهدنة الإنسانية في غزة، أشار بري الى أن "ما يحصل بغزة يحصل بلبنان، وإذا حصل إخلال في غزة سيحصل إخلال في لبنان على اعتبار أن ما يحصل في الجنوب هو من أجل غزة".
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