الصحة الفلسطينية: مقتل طفل برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة بيتا جنوبي نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "استشهاد الطفل محمد إبراهيم فؤاد عديلي (12 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتا جنوب نابلس".

وأوضحت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل عديلي في صدره، نقل إثرها إلى المستشفى في حالة خطيرة، ليعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.