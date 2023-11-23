بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في الدوحة الأوضاع في غزة، خصوصًا اتفاق الهدنة.
وبحسب وزارة الخارجية القطرية، فقد أكّد وزير الخارجية القطري ضرورة حماية المدنيين ووقف إطلاق النار والعمل لمنع توسيع نطاق العنف.
هذا، ووصل عبداللهيان إلى الدوحة بعد مغارته لبنان في وقت سابق من اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان بحث مع نظيره القطري في الدوحة الأوضاع في غزة واتفاق الهدنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.