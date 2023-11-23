عبداللهيان بحث مع نظيره القطري في الدوحة الأوضاع في غزة واتفاق الهدنة

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في الدوحة الأوضاع في غزة، خصوصًا اتفاق الهدنة.

وبحسب وزارة الخارجية القطرية، فقد أكّد وزير الخارجية القطري ضرورة حماية المدنيين ووقف إطلاق النار والعمل لمنع توسيع نطاق العنف.

هذا، ووصل عبداللهيان إلى الدوحة بعد مغارته لبنان في وقت سابق من اليوم.