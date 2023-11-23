سلام افتتح الجناح اللبناني في "اكسبو قطر": نحن بأمس الحاجة لنافذة إيجابية في هذه الظروف

إفتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، الجناح اللبناني في "إكسبو قطر" في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وزير البلدية القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي والمفوض العام لـ "اكسبو" الدوحة ٢٠٢٣ بدر الدفع، سفيرة لبنان لدى دولة قطر فرح بري والمفوض العام للجناح اللبناني محمد أبو حيدر.

وشكر سلام، دولة قطر أميراً و شعباً، على "كل الدعم والرعاية لتقديم الجناح اللبناني في أكسبو الدوحة"، وايضا خصّ بالشكر الجالية اللبنانية على "الجهود المبذولة التي ساهمت في نجاح هذا الجناح بشكل لافت".

ولفت الى اننا "نشكر قطر لإعطاء المنتج اللبناني والشعب اللبناني ان كان مزارعا او صناعيا او مبتكر فرصة ان يعرض أفضل ما لديه على منصة عالمية بين اكثر من ٨٠ دولة، نحن في هذه الظروف بأمس الحاجة لنافذة إيجابية وبدعمكم نحن هنا".

بدوره، أبلغ المفوض العام لـ "أكسبو" الدوحة بدر الدفع، الوزير سلام، أن "افتتاح الجناح اللبناني كان من أنجح وأرقى الفعاليات في أكسبو" الدوحة".