ترزيان: إعادة إنارة كل شوارع منطقة المزهر بالـ"LED"

أعلن النائب هاكوب ترزيان، عن "انتهاء مشروع إعادة تأهيل إنارة كل شوارع منطقة المزهر بالـLED وإضاءتها بالمولدات الخاصة، بالتعاون مع كل فاعليات المنطقة، لا سيما ناديي أغباليان وماروخيان، وبدعم من بلدية بصاليم - المزهر-المجذوب وكل الأهالي".

ولفت ترزيان، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أننا "قوم أينما وجدنا نعشق الحياة، والنور علامة الحياة. ورغم الظروف، بالتضامن والتكافل الاجتماعي سننجح دائما. شكرا من القلب إلى كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع بالسرعة الفائقة وإنجاحه".