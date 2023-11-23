شكرا لقرائتكم خبر عن 15 امرأة.. المغرب يعلن إنقاذ 76 مهاجراً غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت البحرية المغربية، اليوم، إنقاذ 76 مهاجرًا غير شرعي من ضمنهم 15 امرأة و3 قاصرين من مختلف الجنسيات، في عرض ساحل إقليم العيون كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين أنقذوا تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

إحباط 17 عملية هجرة غير شرعية

كان كشف حرس الحدود البحري التونسي اليوم إحباط 17 عملية هجرة غير شرعية انطلاقًا من السواحل التونسية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية التونسية، أنه خلال العملية أوقف 470 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء.

مكافحة الهجرة غير الشرعية في تونس

وبين أن قوات الأمن في مدينة صفاقس جنوب تونس أوقفت تسعة أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة غير شرعية.

وأكد إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.