شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الهدنة الإنسانية قد تكون مقدمة لهدن أكبر تؤدى لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، إن الهدنة الإنسانية في غزة قابلة للتنفيذ لأن كلا الطرفين لديهما مطالب وسيتم تنفيذها خلال الهدنة، وكلا الطرفين قبلا الهدنة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سى"، المذاع على قناة دي إم سي، أن نجاح الهدنة هو نجاح للدولة المصرية والأطراف المختلفة التي أسهمت في الهدنة، كما أن الهدنة فرصة لتسليم قوائم المحتجزين هنا وهناك، مشيرًا إلى أن مصر حذرت كل الأطراف من توسيع الصراع ، ودعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار على غزة.

ولفت القصاص إلى أن هذه الهدنة قد تكون مقدمة لهدنة أكبر وبالفعل هناك اتصالات لتفعيل هدنة أكبر تؤدى لوقف إطلاق وإن كان بعض الوزراء في إسرائيل يهددون بالاستقالة حال وقف إطلاق النار.