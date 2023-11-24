أبو عبيدة: استهداف 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة والحرب لم تبدأ بعد

ياسر رشاد - القاهرة - قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، إن خسائر جيش العدو الإسرائيلي لم تبدأ بعد، إذا قرر الاستمرار في عملياته البرية، وما يقوم به مجاهدو القسام مفخرة لكل أحرار العالم.

وأكد أبو عبيدة خلال كلمته اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يخفي أعداد خسائره الحقيقيه، مشيرا إلى أنهم استهدفوا 33 آلية صهيونية في آخر 72ساعة، كما تم استهداف مجموعة من جنود الاحتلال في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد.

وأضاف: “مجاهدونا نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات، وأحد مجاهدينا هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي وأرداهم قتلى".

وأشار إلى أن عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم استهدافها منذ 7 أكتوبر بلغت 335 آلية، كما تم عدة عمليت نوعية خلال الأيام الأخيرة أوقعت قتلى في صفوف الاحتلال، مشيرا إلى أن مجاهدو القسام تصدوا لقوة إسرائيلية تقدمت تجاه الزيتون في غزة.

كما أكد أبو عبيدة في كلمته على أن مجاهدوا القسام متمرسون في أماكنهم منذ أكثر من 30 يوما وينتظرون مهاجمة الاحتلال، وأنهم جاهزون للاستمرار في القتال مهما طالت مدة الحرب، وأن العدو الإسرائيلي يعول في إطالة عمر المعركة على استهداف المدنيين.

وقدم الناطق باسم كتائب القسام في كلمته التحية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي كل مكان، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قبل ببنود صفقة التبادل التي تم طرحها سابقا.

وأصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بيانا حول الهدنة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين أكدت من خلاله أن الهدنة المؤقتة مع إسرائيل ستبدأ يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر في تمام الساعة 7 صباحا.

وأضافت: تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

وحول دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع أوضحت كتائب القسام أنه سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وكذلك سيتم يوميا إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

