طبيب فلسطيني: الوضع في مستشفى الشفاء صعب للغاية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الطبيب أحمد المخللاتي، رئيس قسم الحروق في مجمع الشفاء الطبي، اليوم الخميس، إن الوضع في مستشفى الشفاء صعب للغاية.

وأضاف المخللاتي في تصريحات صحفية أنه يوجد حاليا حوالي 150 مريضًا، ولا يوجد سوى طبيبين لعلاجهم. ممرضة واحدة و3 متطوعين.

‏وأوضح المخللاتي: لمدة 11 يومًا، كنا نفتقر إلى الماء والغذاء والإمدادات الطبية، باستثناء حالتين عندما أحضر جيش الاحتلال الإسرائيلي السندويشات والمياه، التي أطعمت أقل من نصف الأشخاص في المستشفى.

‏وتابع: كل يوم يموت مرضى بسبب احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى.

‏وقال المخللاتي: وضعي الصحي سيء جداً جسدي متعب.. أنا وزملائي غير قادرين على مواصلة تقديم العلاج للمرضى.

واعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم اعتقال قوات الاحتلال مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية.

وأكد الجيش الاسرائيلي اعتقال مدير مستشفى الشفاء في غزة.

وفي 14 نوفمبر الجاري اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بعد حصاره لعدة أيام جرت خلالها اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في محيطه.

وبعد عدة أيام طالب الجيش الموجودين في المستشفى بإخلائه سيرا على الأقدام، إلا أن عددا من الجرحى والمرضى لم يستطيعوا المغادرة بسبب حالاتهم واضطر بعض الأطباء والعاملين في المستشفى البقاء معهم.