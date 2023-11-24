ساحل العاج.. رئيس الوزراء السابق غيوم سورو يمكنه العودة من المنفي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيفوارية، يوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإيفواري السابق غيوم سورو ، في المنفى لمدة أربع سنوات ، يمكنه العودة إلى بلاده، لكن النظام القضائي هو الذي سيقرر تنفيذ إدانته في كوت ديفوار.

صرح أمادو كوليبالي بعد اجتماع لمجلس الوزراء،يمكن لغيوم سورو العودة وقتما يشاء ، في الواقع ، البلد مفتوح .

وأكد كوليبالي أن تنفيذ الأحكام التي حكم على سورو بها ستتولى إدارته القضائية في بلدنا، مضيفًا هي التي تقرر عندما تنفذ قرارا اتخذته بحرية.

وأكد أن جميع أولئك الذين أرادوا العودة عادوا، ونحن نراهم في البلاد، وأحيانا يشاركون في الاجتماعات السياسية، مذكرا ب الوسائل التي وضعها الرئيس الحسن واتارا حتى يتمكن جميع أولئك الذين نفوا أنفسهم من العودة.

أعلن غيوم سورو ، الزعيم السابق للتمرد الذي سيطر على النصف الشمالي من كوت ديفوار في عام 2000 ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية لاحقا ، قبل أسبوعين تقريبا أنه سينهي منفاه ويعود إلى إفريقيا.

وكان قد غادر كوت ديفوار في عام 2019 بعد خلافه مع الرئيس الحالي الحسن واتارا.

في عام 2020، حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة التواطؤ في اختلاس الأموال العامة في كوت ديفوار، وبعد عام، بالسجن مدى الحياة بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر.

قبل وقت طويل من إدانة سورو في عام 2021 ، أعلن الرئيس واتارا أنه بالنسبة له ، سيكون السجن مدى الحياة.

ومنذ عودته إلى أفريقيا، التقى السيد سورو بالجنرال عبد الرحمن تياني في النيجر والنقيب إبراهيم تراوري في بوركينا فاسو، وهما شخصيتان عسكريتان وصلا إلى السلطة عن طريق الانقلابين، في تموز/يوليو من العام الماضي وفي أيلول/سبتمبر 2022 على التوالي.