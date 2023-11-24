الكونغو الديمقراطية: تصاعد الخوف بين السكان مع زعم متمردي حركة 23 مارس الاستيلاء على بلدة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - زعمت جماعة متمردة لها صلات مزعومة برواندا المجاورة، أنها استولت على بلدة جديدة في المنطقة الشرقية التي ضربها الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط قتال عنيف، مما أثار المزيد من المخاوف الأمنية قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد في 20 ديسمبر.

وأصبحت بلدة مويسو، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلا) عن غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، تحت سيطرة جماعة إم 23 المتمردة بعد أيام من القتال مع القوات المدعومة من الحكومة، حسبما زعم لورانس كانيوكا، المتحدث باسم الجماعة.

وقال سكان في المنطقة لوكالة أسوشيتد برس إنهم شهدوا إطلاق نار بين المتمردين وقوات الأمن. "لقد تمكن العدو من إعادة احتلال مويسو"، قال أحدهم، آلان كامالا.

ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس على الفور من التحقق من الجهة التي تسيطر على البلدة، مؤكد الجيش الكونغولي أن هناك قتالا جاريا حول المنطقة.

وبرزت حركة 23 مارس قبل 10 سنوات عندما استولى مقاتلوها على غوما، أكبر مدينة في شرق الكونغو على الحدود مع رواندا.

وهي تستمد اسمها من اتفاق سلام أبرم في 23 مارس آذار 2009 وتتهم حكومة الكونجو بعدم تنفيذه.

ويلقي الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي باللوم على رواندا في زعزعة استقرار الكونغو من خلال دعم متمردي حركة 23 مارس، وربط خبراء الأمم المتحدة المتمردين بالقوات الرواندية. وتنفي رواندا ذلك.

ويحتدم القتال في شرق الكونجو منذ عقود حيث تتقاتل أكثر من 120 جماعة من أجل السلطة والأرض والموارد المعدنية الثمينة بينما تحاول جماعات أخرى الدفاع عن مجتمعاتها. لكنها ارتفعت في أواخر عام 2021 عندما عادت حركة M23 ، التي كانت نائمة إلى حد كبير ، إلى الظهور وبدأت في الاستيلاء على الأراضي.

وقال المتمردون إن الجولة الأخيرة من القتال بدأت بعد أن "هاجمت القوات المدعومة من الحكومة مناطق مكتظة بالسكان ومواقعنا على العديد من المحاور" وأنهم "لن يترددوا في حماية السكان المدنيين وممتلكاتهم".

ويخشى السكان على سلامتهم. وقال تشيسيكيدي الذي يسعى لإعادة انتخابه إن المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون قد لا تشارك في انتخابات ديسمبر كانون الأول لأسباب أمنية.