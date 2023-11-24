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سفينة حربية أمريكية تسقط عدة طائرات بدون طيار هجومية في البحر الأحمر

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت القيادة المركزية الأمريكية إن المدمرة يو إس إس توماس هودنر، أسقطت عدة طائرات بدون طيار هجومية في البحر الأحمر اليوم الخميس.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على موقع "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر، "في صباح يوم 23 نوفمبر، أسقطت السفينة الأمريكية يو إس إس توماس هودنر (DDG 116) عدة طائرات بدون طيار هجومية في اتجاه واحد انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضاف: "تم إسقاط الطائرات بدون طيار بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر".

وقال مسؤولون إن السفينة لم تتضرر ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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