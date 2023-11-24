غانا تكشف النقاب عن تأشيرة لمدة 46 يوما لزوار عيد الميلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت غانا، نظام تأشيرة عند الوصول لمدة 46 يوما للزوار ، بين 1 ديسمبر 2023 و 15 يناير 2024.

هذه الخطوة هي جزء من حملة حكومة غانا الطموحة لمدة 10 سنوات "ما بعد العودة" ، المصممة لتشجيع الأفارقة في الشتات على استكشاف غانا وإعادة الاتصال بها.

تتماشى هذه الخطوة مع الهدف الأوسع المتمثل في وضع غانا كوجهة رئيسية للمنحدرين من أصل أفريقي.

وشدد بيان صادر عن وزارة النقل على أهمية تحديث الأنظمة لتعكس هذا الترتيب الجديد وحث المسؤولين عن تسجيل الركاب المسافرين إلى غانا على عدم الإصرار على تأشيرات الدخول قبل الصعود إلى الطائرة.

ألمح وزير الشؤون الخارجية أيوركور بوتشوي مؤخرا إلى تفكير غانا الجاد في السماح لجميع الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي في الشتات بدخول البلاد بدون تأشيرة.

رواندا وسيشيل وغامبيا وبنين هي حاليا الدول الأفريقية الوحيدة التي تقدم الدخول بدون تأشيرة لجميع المواطنين الأفارقة.

تتماشى هذه الخطوة لتنفيذ دخول بدون تأشيرة للأفارقة مع جهود غانا الأوسع لتعميق الروابط مع الشتات ووضع نفسها كمركز ترحيبي ويمكن الوصول إليه.

وبينما تستكشف الحكومة هذا الاحتمال، فإنه يعكس جهدا استراتيجيا لتعزيز السياحة، وتعزيز التبادل الثقافي، والاحتفاء بالتراث المشترك للمنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم.

تدفق آلاف المواطنين الغانيين، إلى شوارع أكرا، يوم الثلاثاء، مطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي، إرنست أديسون، مستشهدين بسوء إدارة الاقتصاد خلال أزمة الديون الحادة.

وكانت هذه الأزمة، التي توصف بأنها الأسوأ منذ جيل كامل، سببًا في تغذية الإحباط المتزايد إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، والصعوبات الاقتصادية في واحد من أكبر الاقتصادات في غرب أفريقيا.

وكانت احتجاجات مماثلة قد اجتاحت العاصمة بالفعل الشهر الماضي.

وسار المتظاهرون، تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب، إلى مقر البنك المركزي، بينما كانوا يعزفون موسيقى الريغي من مكبرات الصوت ويرددون دعوات أديسون ونائبيه للتنحي.

وارتدى العديد من المشاركين ملابس حمراء وسوداء، رمزّا للحداد.

وأعرب إيمانويل كواركو (29 عامًا)، وهو عاطل عن العمل حاليًا، عن استيائه قائلًا: "نريد رحيل أديسون لأنه أظهر لنا أنه غير قادر على إدارة بنك غانا.

كيف يمكن لبنك غانا أن يتكبد مثل هذه الخسارة الكبيرة؟ ماذا يبيعون؟"

في يوليو، أعلن البنك المركزي الغاني عن خسارة قياسية قدرها 60.8 مليار سيدي (5.3 مليار دولار) لعام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة هيكلة الديون.

واستجابة للأزمة، دخلت غانا، المعروفة بإنتاجها من الذهب والنفط والكاكاو، في برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.

وتعد إعادة هيكلة الديون أحد الشروط الأساسية للحصول على هذه الأموال.

وتسلط الاحتجاجات الضوء على المخاوف المتزايدة والدعوات للمساءلة وسط التحديات الاقتصادية في غانا.