الدفاع الإسرائيلي: القتال سيستمر لشهرين على الأقل بعد الهدنة

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس ستستمر بعد الهدنة القصيرة، وإنه من المتوقع أن يستمر القتال لمدة شهرين آخرين.

وأضاف انه سيكون هذا توقفا قصيرا من أجل التنظيم والاستعداد وإجراء التحقيقات والتسلح، وعندما ينتهي سيستمر القتال بقوة، وسيخلق ضغطا يسمح بعودة المزيد من الرهائن.

وكانت حماس وإسرائيل قد توصلتا غلى اتفاق حول هدنة مؤقتة تبدأ الجمعة وتستمر 4 أيام وتتضمن عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أكثر من 14532 بينهم أكثر من 6000 طفل، و4000 امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 35000 أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.