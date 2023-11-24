أوكرانيا تفرض عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات ذات الصلة بروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس على مرسومين بإعمال عقوبات على 147 شخصا و303 كيانات قانونية على علاقة بدولة روسيا.



وأوضحت وكالة أنباء (يوكرينفورم) أن هذا التوقيع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني الصادر يوم 23 نوفمبر، مضيفة أن حزمة العقوبات الأولى تشمل 60 شخصا من روسيا وقبرص وأوزبكستان وبيلاروسيا والمملكة المتحدة إلى جانب عدد من مزدوجي الجنسية من روسيا وقبرص وليختنشتاين وسويسرا والنمسا وألمانيا وأوكرانيا.

وقالت الوكالة إن من بين الأوكرانيين مزدوجي الجنسية الذين شملتهم العقوبات هم: تيشنا مينيخنا الذي عين في ديسمبر 2021 وزيرا مؤقتا للثقافة في شبه جزيرة القرم.

كما تشمل قائمة الكيانات القانونية 93 كيانا يقع كثير منهم في روسيا و18 في قبرص و5 في تركيا، واثنين في الصين وواحدا في فرنسا واثنين في سويسرا وواحدا في المملكة المتحدة وسلوفاكيا ومالطا، ومن بين هذه الشركات التي تشملها العقوبات يأتي المركز الإقليمي للخدمات العسكرية الذي يقع مقره في شبه جزيرة القرم.

أما المرسوم الثاني، فإنه يقضي بفرض عقوبات على 87 شخصا و210 هيئات قانونية على علاقة بروسيا.