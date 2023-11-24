القائد العسكري النيجري يقوم بأول زيارة خارجية إلى مالي

ياسر رشاد - القاهرة - التقى رئيس النظام العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، نظيره القيادي في المجلس العسكري في مالي، عاصمي غويتا، في أول زيارة دولية له منذ الانقلاب في نيامي.

وأعرب تياني عن امتنانه لمالي على "دعم وتصميم السلطات والشعب المالي على الوقوف إلى جانب سلطات وشعب النيجر، بغض النظر عن العقبات"، وذلك خلال بيان صحفي قبل مغادرته مالي إلى بوركينا فاسو.

وسرعان ما أظهرت مالي وبوركينا فاسو، اللتان يقودهما قادة عسكريون وصلوا إلى السلطة من خلال انقلابين في عامي 2020 و2022، تضامنهما مع الجنرالات في نيامي بعد استيلائهم على السلطة في أواخر يوليو.

وأنشأوا معا "تحالف دول الساحل" (AES)، الذي يتضمن المساعدة المتبادلة في حالة وجود تهديدات لسيادة الدول الثلاث وسلامتها الإقليمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

والهدف من ذلك هو تحويل منطقة الساحل من "منطقة انعدام الأمن" إلى "منطقة ازدهار"، حسب تياني.

وتقف الأنظمة العسكرية الثلاثة، الموحدة في مواجهة الضغوط الدولية التي تدعو إلى العودة إلى الأنظمة الديمقراطية، متحدة أيضا ضد الجهاديين الذين تدمر هجماتهم بلدانهم.

وأقر الجنرال تياني بحالة الحظر المفروض على النيجر، والتي تخضع لعقوبات سياسية واقتصادية من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، على غرار مالي في مرحلة ما، وشكر جيرانه في مالي وبوركينا فاسو الذين يواصلون التجارة مع بلاده.

"يبدو أن الهدف من الحظر هو ممارسة الضغط على السلطات ، لكن هذا لا يأخذ في الاعتبار حقيقة أن الناس هم الذين يعانون ، ونحن ندرك ذلك.

لهذا السبب نحن على استعداد للتبادل والتفاوض، ولكن مع أشخاص تحفزهم النوايا الحسنة، ومع أشخاص مخلصين، ومع أشخاص يهتمون بالشعب الأفريقي".

ولم تحدد بعد مدة الفترة الانتقالية في النيجر، لكن الجنرال تياني أعلن بعد فترة وجيزة من توليه السلطة أنها لن تتجاوز ثلاث سنوات.

في مالي، تم تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أوائل عام 2024 إلى أجل غير مسمى.

ويشير بيان صدر صباح الخميس إلى أن باماكو ستستضيف اجتماعين وزاريين في الفترة من 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر "لتحديد الخطوط العريضة لتفعيل AES" ، بما في ذلك تطوير النصوص وإنشاء الأجهزة وطرائق عملها.

سيجمع الاجتماع الأول وزراء الاقتصاد والتجارة في 25 نوفمبر لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية. وسيجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث في 30 تشرين الثاني/نوفمبر لمعالجة المسائل السياسية والدبلوماسية.

وستسبق هذه الاجتماعات اجتماع لاحق لوزراء الدفاع، كما جاء في البيان الصحفي.