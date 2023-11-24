هيئة التأمين تتصدر الترند بالسعودية بعد بدء عملها كجهة تنظيمية مستقلة.. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - احتلت هيئة التأمين مركز الصدارة بموقع جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع بدء عملها اليوم الخميس الموافق 9 جماد أول 1445هـ/ 23 نوفمبر 2023م، كهجة رسمية مستقلة.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد بدأت هيئة التأمين اليوم أعمالها بشكل رسمي بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) بتاريخ 28 محرم 1445 الموافق 15 أغسطس 2023، لتتولى مهمة تنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، بما يدعم فاعلية القطاع ويعزز استقراره، وذلك بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز بن حسن البوق:" تسعى الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف التي أُنشئت من أجلها، ومن أبرزها: تعزيز التنافسية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتنظيم قطاع التأمين في السعودية والإشراف عليه، إضافة إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، وتوفير المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية، ورفع الوعي التأميني، وسوف تعمل الهيئة على تعزيز التنافسية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما ستعمل الهيئة على دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أنه سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الحالية المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلى حين صدور تعليمات أخرى من الهيئة، ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة حيث ستستمر مطالبات وقنوات وعمليات التأمين الحالية دون أن تتأثر وفقًا للأحكام التنظيمية ذات الصلة.

وكان مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (85) بتاريخ تاريخ 28 محرم 1445هـ، الموافق 15 أغسطس 2023، والقاضي بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين، والذي نص على نفاذ تنظيم الهيئة بعد 90 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وبدء العمل بالأحكام الواردة فيه.