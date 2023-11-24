الحياة البرية في زيمبابوي في أزمة بسبب الجفاف الشديد

ياسر رشاد - القاهرة - في منطقة نائية في جنوب شرق زيمبابوي ، شارك ما يقرب من 140 متطوعا في تعداد سنوي حاسم للحياة البرية ، ومراقبة حالة موارد الحياة البرية في البلاد وسط جفاف إقليمي مقلق.

لاحظ المتطوعون ، الذين يعملون في نوبات ، التأثير الإيجابي للأمطار الأخيرة على المساحات الخضراء في حديقة Gonarezhou الوطنية ، والمعروفة باسم "مكان الفيلة". ومع ذلك ، فإن المناظر الطبيعية للحديقة تحكي قصة الفيلة اليائسة التي تلحق الضرر بأشجار الباوباب والسنط أثناء البحث عن القوت في أعقاب الجفاف.

في حين تعتبر غوناريتشو "محظوظة" ، عانت محميات الحياة البرية الأخرى في زيمبابوي أكثر بسبب الآثار الضارة لظروف الجفاف الناجمة عن تغير المناخ.

وأعرب تيناشي فاراو، المتحدث باسم هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، عن حزنه إزاء التقارير المتزايدة عن معاناة الحيوانات هذا العام.

وسلط فراوو الضوء على التحدي غير المسبوق الذي يشكله تغير المناخ، مما يؤدي إلى أنماط طقس لا يمكن التنبؤ بها وفترات جفاف طويلة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الوكالة لا تزال تجمع الإحصاءات، ولكن تم الإبلاغ عن أعداد مقلقة من وفيات الأفيال والجاموس في هوانجي، أكبر حديقة في زيمبابوي.

وقد دفعت خطورة الوضع وكالة الحديقة إلى تركيب 100 بئر تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير المياه للحيوانات.

يمتد تأثير تغير المناخ إلى ما وراء زيمبابوي ، مما يؤثر على المتنزهات الوطنية في جميع أنحاء إفريقيا. تكشف الدراسات أن الظواهر الجوية المتطرفة تتسبب في فقدان النباتات والحيوانات التي تكافح من أجل التكيف مع فترات الجفاف الممتدة وارتفاع درجات الحرارة.

وتشمل استجابة زيمبابوي مبادرات مثل حفر الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية، ولكن الحيوانات لا تزال مجبرة على السفر لمسافات أطول، وغالبا ما تعبر الحدود الوطنية، بحثا عن الموارد الأساسية.

تشهد منطقة محمية كافانغو-زامبيزي العابرة للحدود ، وهي أكبر منطقة محمية متعددة البلدان في العالم ، تعبر مسافات شاسعة. أشار فاراو بروح الدعابة إلى أن الحيوانات يمكنها "تناول وجبة الإفطار في زيمبابوي ، والغداء في بوتسوانا ، والعشاء في بلد آخر".

ومع ذلك ، فإن البيئة الجافة تشكل تحديات متعددة للحيوانات ، كما يتضح من دراسة حديثة تربط الحرارة والجفاف والكثافة السكانية بعدوى بكتيرية قتلت الأفيال في حديقة هوانج الوطنية.

عواقب تغير المناخ بعيدة المدى ، ولا تؤثر فقط على الأفيال ولكن أيضا على الطيور التي تعتمد على أشجار معينة للتكاثر.

يضيف الصراع المتصاعد بين البشر والحيوانات طبقة أخرى من القلق ، حيث تشهد المجتمعات القريبة من المتنزهات الوطنية اشتباكات متزايدة حيث تتعدى الحياة البرية على المستوطنات البشرية بحثا عن الموارد الشحيحة.

وشدد فاراو على الصراع المتزايد بين الإنسان والحيوان، حيث تلقت وكالة الحديقة عددا متزايدا من نداءات الاستغاثة في السنوات الأخيرة.