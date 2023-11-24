الرئيس الليتواني ينفي هجوم روسي وشيك على بلاده

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، اليوم الخميس وزراء حكومته إلى الهدوء وعدم إثارة توتر بين العامة وخاصة بعد تصريحات وزير خارجيته جابريليوس لاندسبيرجيس بشأن هجوم روسي وشيك.

ونقلت شبكة راديو وتلفاز ليتوانيا عن نوسيدا قوله :"أدعو لاندسبيرجيس إلى الجلوس والهدوء بعد أن قال الأخير في مقابلة إن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تشن روسيا هجوما على دول البلطيق والدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، لم يحدث أي هجوم في الفترة المقبلة، أقترح أن يجلس وزير الخارجية ويهدأ".

وقال لاندسبيرجيس مؤخرا إن ليتوانيا يجب أن تستعد لاحتمال استمرار روسيا في القتال ضد دول الناتو، ما لم يتم هزيمتها بالكامل في أوكرانيا، مشددا على ضرورة تركيز ليتوانيا بشكل أكبر على الدفاع وعدم قيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالضغط على أوكرانيا للتفاوض على اتفاق سلام مع روسيا.