إعادة تشغيل الجمعية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، التنسيق بين الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة مع مديرية التموين بالقاهرة لتوفير عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة، ابتداء من اليوم بالمبنى الإداري بحرم الجامعة.

وقال قنديل إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة التخفيف عن أعباء المواطنين والعاملين في مختلف المجالات.

وأشار إلى حرص الجامعة على المساهمة في توفير حياة كريمة للعاملين بها، لذا حرصت جامعة حلوان على إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة بعد توقفها.

وأضاف قنديل أن الجامعة ستواصل جهودها لدعم العاملين بها من خلال تقديم سلع أساسية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

والجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان مشهره برقم ١٥ لسنة ١٩٧٦.