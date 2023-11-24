تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

تجددت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي وقت سابق، شنّت طائرات إسرائيلية غارات على مخيّم جباليا ومحيطه شمالي قطاع غزة. ويأتي ذلك، في ظل ترقبٍ لبدء تنفيذ اتفاق الهدنة الموقتة وتبادل الأسرى يوم الجمعة، بعد وساطة قطرية بين حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية ومصر، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول.

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