"حزب الله" نشر مشاهد من عمليتي استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من عمليتي استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية الجنوبية، يوم الخميس 23 تشرين الثاني.

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