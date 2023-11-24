الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "استشهاد الطفل محمد إبراهيم فؤاد عديلي (12 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتا جنوب نابلس"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.