أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "استشهاد الطفل محمد إبراهيم فؤاد عديلي (12 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتا جنوب نابلس"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.