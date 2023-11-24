فراس حمدان: نحن في الجنوب بحالة حرب وفي لحظة تضامن وتماسك وطني في ظل العدوان الإسرائيلي

ذكر النائب فراس حمدان، "أننا في الجنوب بحالة حرب، ولدينا شهداء وممتلكات تُدمّر ومصالح اقتصادية ومحاصيل زراعية اندثرت، ونحن في لحظة تضامن وتماسك وطني في ظل العدوان الإسرائيلي".

ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "تحصين الساحة الداخلية يكون بالانتهاء من مهزلة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس اصلاحي وانقاذي ووضع خطة طوارئ يكون لها تمويلها وأدواتها".

وأوضح حمدان أنّه "إذا قُبل الطعن الذي قدمته بالموازنة يتوقف حينها البحث بها في مجلس النواب إلى أن تستردها الحكومة وتعيدها مع قطع حساب".