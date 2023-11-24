ذكر النائب فراس حمدان، "أننا في الجنوب بحالة حرب، ولدينا شهداء وممتلكات تُدمّر ومصالح اقتصادية ومحاصيل زراعية اندثرت، ونحن في لحظة تضامن وتماسك وطني في ظل العدوان الإسرائيلي".
ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "تحصين الساحة الداخلية يكون بالانتهاء من مهزلة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس اصلاحي وانقاذي ووضع خطة طوارئ يكون لها تمويلها وأدواتها".
وأوضح حمدان أنّه "إذا قُبل الطعن الذي قدمته بالموازنة يتوقف حينها البحث بها في مجلس النواب إلى أن تستردها الحكومة وتعيدها مع قطع حساب".
كانت هذه تفاصيل خبر فراس حمدان: نحن في الجنوب بحالة حرب وفي لحظة تضامن وتماسك وطني في ظل العدوان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.