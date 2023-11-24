طوني الرامي: موازنة 2024 "تهجيرية وتشبيحيّة" والقطاع السياحي يستحق أن يٌقرع له الجرس

ذكر نقيب أصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي، تعليقًا على موازنة 2024، أنّ "الضرائب والرسوم ليست "خوّة وقصاص" فالقطاع السياحي كان حديث البلد والمنطقة في هذا الموسم، وخلق 25 ألف وظيفة وفتح 300 مؤسّسة جديدة، ولذلك هذه الموازنة تهجيرية وتشبيحيّة".

ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "هل هذه الحكومة هي تصريف أعمال أم تصريف ما تبقّى من مؤسسات؟ وقطاعنا يستحق أن يٌقرع له الجرس".