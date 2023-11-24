هدنة لاربعة ايام ام تمهيد لوقف الحرب؟

باتت المنطقة الجغرافية الصغيرة نسبياً في العالم والتي تشمل تل ابيب وبيروت والدوحة، محطّة مهمة للعالم وممراً رئيسياً لاحدى اهم الانجازات الدبلوماسيّة في السنوات الماضية، وهي وساطة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحركة "حماس". ووفق ما تم اعلانه عن الاتفاقية، فهي لا تشمل العسكريين الاسرائيليين، بل المدنيين فقط، وهو امر يصب في مصلحة الحركة الفلسطينية التي ستبقي سيف الضغط الداخلي فوق رأس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراء حربه الذين يدعون الى شمولية الحرب والى رفض أي اتفاق مع "حماس".

ابعاد كثيرة يحملها الوصول الى هذا الاتفاق برعاية دوليّة وبعد جهود مضنية القت خلالها الولايات المتحدة الاميركيّة كل ثقلها في سبيل تحقيقه، ولكن لا بد من التوقف عند بعض منها:

1-اثبتت واشنطن لنتانياهو ومن يرى معه ان الحرب الشاملة هي الحل، ان الوساطات الدبلوماسية لا تزال حاضرة بقوة على الساحة، وبالتالي تكون قد وجّهت ضربة قوية لهؤلاء المسؤولين الذين حاولوا اقناع اهالي الاسرى الاسرائيليين ان الحرب والدمار هما السبيل الوحيد لاستعادة الاسرى، فيما اثبت الواقع ان العكس هو الصحيح، وهو ما سيدفع اهالي الجنود الاسرى الى تصعيد الضغط من اجل ان يكون مصير اولادهم مشابهاً لمصير المدنيين الذين سيتم الافراج عنهم ضمن الصفقة.

2-صحيح ان الهدنة ستشكل متنفساً لاهالي غزة للملمة جراحهم ودفن موتاهم، ولكنها من دون شك، ستكون محطّة راحة ايضاً للجنود الاسرائيليين ايضاً، ولو انهم لا يعترفون بذلك. فالجنود مرهقون على الجبهة الداخلية وعلى الحدود الجنوبية للبنان، ومعظمهم كما سبق وأشرنا في مقالات سابقة، لا يملك الخبرة اللازمة لخوض غمار هذه الحرب الشرسة والمواجهات القاتلة على اكثر من جبهة. وسيجهد الاسرائيليون حتماً في الاستفادة من هذه الهدنة لتعزيز الفاعلية الاستخباراتيّة، ولكن امامهم مهمة صعبة تقضي بعدم فقدان الجنود للمعنويات، لان الهدنة ستعطي وقتاً للتفكير وهذا بحدّ ذاته امر خطير بالنسبة الى المسؤولين الاسرائيليين لانّ ما حصل ويحصل لم يشهدوا له مثيلاً ولا اختبروا مثله بتاتاً.

3-كان الموقف الذي اطلقه حزب الله من التزامه بالهدنة اذا التزم بها الاسرائيليون، وقعاً مهماً، لانّ هذا يعني انّ الاتفاق لم ينحصر فقط بالحدود الجغرافية لغزّة، وانّ الهدنة قابلة لان تكون ارضيّة صالحة لبناء مداميك وقف الحرب والانطلاق منها لبناء اتفاق وقف اطلاق النار والعمل على تسوية محتملة. وهذا بالتحديد ما عكسته الزيارات التي قام بها المسؤولون الدوليّون الى هذه المنطقة، ومن المهم الاشارة في هذا المجال الى حضور وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بيروت والمواقف التي اطلقها والتي يستشف منها انها تركز على وضع الجبهة الجنوبية للبنان من جهة، والعمل على وقف لاطلاق النار من جهة ثانية، ما يؤشر بما لا يقبل الشك الى ان العمل جار بقوة على وضع مثل هذا السيناريو موضع التنفيذ وتهيئة الارضية المناسبة لتحقيقه.

4-يؤمّن هذا الاتفاق النجاح للجميع، فكل الاطراف ستتبناه. ستكون اسرائيل قادرة على القول انها حققت ما طالبت به لجهة الافراج عن الاسرى، وسترد "حماس" بأنها اجبرت الاسرائيليين على الافراج عن اسرى فلسطينيين لم يكن من الممكن ان يغادروا سجونهم، وستتبجح الولايات المتحدة بأنّ هذا الاتفاق لم يكن ليحصل لولا جهودها المضنية، فيما ضمنت قطر مكاناً دائماً لها على طاولة القرارات في الشرق الاوسط، الى جانب مصر. ولن تكون ايران واقفة على جنب المسار، بل رسّخت نفسها كلاعب اساسي لا يمكن تجاهله.

ويبقى السؤال المشروع: هل هدنة الاربعة ايام محطّة على طريق الحل؟.