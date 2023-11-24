شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يشيد بدعم حياة كريمة والتحالف الوطنى للأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب أن دعم وتشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤسسات المجتمع المدنى جعل مصر فى مقدمة دول العالم التى أصبح لها ظهير اجتماعى وإنساني كبيرين يحقق مبدأ التكافل المجتمعى داخلياً وخارجياً، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على مبادرته التاريخية التى أصدرتها حياة كريمة، والتى أصبحت واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لمصر ولكل من يحتاجها.

وقال خضراوى، إن أكبر دليل على ذلك النجاحات الكبيرة التى أبهرت العالم كله والتى قامت بها مؤسسة (حياة كريمة) بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المباردات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة.

ووجه تحية قلبية لجميع قيادات واعضاء وشباب مصر الواعد من الجنسين داخل التحالف الوطني وحياة كريمة على جهودهم الناجحة والجبارة فى

إعداد وتجهيز الشاحنات التي تحمل مساعدات لنقلها إلى الأشقاء فى غزة.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وبجميع مؤسساتها وشعبها العظيم بادرت بالتبرع بالمال والدم لدعم القضية الفلسطينية لما لها من أهمية ومركزية لدى الشعب المصري، وأنه لا مجال للتخلي عنها تحت أي ظرف، مشيراً الى أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم وعلى مدى أكثر من 75 عاماً متواصلة أن مصر لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، وأنها لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين، والتى تتمثل فى ضرورة العمل إقليميًا ودوليًا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية.