ترامب اتصل بالرئيس الأرجنتيني المنتخب ووعده بزيارته في بوينس آيرس

اتصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هاتفيا بالرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي، وقال له إنه سيزوره في بوينس آيرس، وفق ما أعلن مكتب الأخير.

وقال ترامب لميلي في الاتصال مساء الأربعاء إن فوزه "له تأثير عالمي".

وأورد مكتب ميلي في بيان أن "ترامب أشار أيضا إلى أنه سيزور بوينس آيرس للقاء" الرئيس الأرجنتيني الجديد.

يُشار إلى أنّ أسلوب مايلي الفظ وتجنبه المجاملات السياسية وتعليقاته المناهضة للنظام كثيرا ما تثير مقارنات مع ترامب.

وسبق أن أعرب مايلي عن إعجابه بترامب و"معركته ضد الاشتراكية"، إلا أنه لم يذكر الزعيم الأميركي السابق خلال حملته الانتخابية.

ونشر الرئيس الأميركي السابق الأحد فيديو قال فيه إنه "فخور للغاية" بميلي وأعرب فيه عن قناعته بأنه "سيجعل الأرجنتين عظيمة مجددا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خافيير ميلي الذي قال إنه يريد أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل حليفتين رئيسيتين للأرجنتين في ظل رئاسته، سيجري زيارة خاصة لهما في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يتولى مهامه في 10 كانون الأول.