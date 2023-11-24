شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: الدولة المصرية تظل دائما الداعم والسند الأول لقضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ على أهمية الدور الذى لعبته مصر تجاه القضية الفلسطينية منذ حدوث الأزمة فى 7 أكتوبر الماضي، مضيفة أن الدور المصري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية مستمر طوال الوقت .

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلي أن جهود القيادة السياسية المستمرة ساهمت فى تحقيق الهدنة الإنسانية داخل قطاع غزة، كخطوة نحو الوصول إلى تسوية نهائية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني فى أراضيه.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلي أن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية فى تحقيق اتفاق يضمن الهدنة الإنسانية داخل قطاع غزة، هو خطوة لمراجعة المجتمع الدولي موقفه تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل .

وطالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استمرار الضغط للوصول إلي حلول سلمية لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت النائبة ريهام عفيفي إلي أهمية القرار المصري فى منع محاولات التهجير القسري للفلسطنيين من قطاع غزة بهدف تصفية القضية الفلسطينية، متابعة: "الشعب المصري يساند القيادة السياسية فى تصديها لهذة المحاولات التى تسعى إسرائيل إلي تحقيقها، ونؤكد أهمية دخول المساعدات الإنسانية إلي أشقائنا فى قطاع غزة".

ووجهة النائبة ريهام عفيفي التحية للجهود الدبلوماسية المصرية في التوصل للهدنة، والذى يعد انجاز حقيقي يحسب للقيادة السياسية، قائلة: الدولة المصرية ستظل دائما الداعم والسند الأول للقضية الفلسطينية.