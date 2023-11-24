الأب مبارك للنشرة: هدف "إسمع يا بني" هو الوصول للمسؤولين وأهل السلطة والشبيبة

"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​كميل مبارك​، يتضمّن مجموعةً من الحِكَم. وسيتمّ توقيع الكتاب، اليوم الجمعة، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند السّاعة السّادسة مساء.

في حديث لـ"النشرة"، يشير الأب مبارك إلى أنّ هدفه من هذا الكتاب هو أن يصل للمسؤولين في لبنان ولأهل السّلطة على مختلف أنواعها، لافتًا إلى أنّ هؤلاء مستهدفون بهذا الكتاب، بالمعنى الإيجابي، ليطلّعوا على ما يتضمّنه من حِكم ونظريّات. كما يوضح أنّ الفئة الثّانية المستهدفة هم الشّبيبة، الّذين ضعف عندهم الإقبال على القراءة، حيث أنّهم يستطيعون أن يقرأوا هذا الكتاب بسهولة، وحسب المدّة الّتي تناسبهم، ويضيف: "سأهدي هذا الكتاب لهم".

ويذكر الأب مبارك أنّ هذا الكتاب، الّذي يتضمّن 630 حكمة من أنواع عدّة: السّياسي والأخلاقي والتّربوي والوطنيّات بشكل عام، غير مقسّم بشكل معيّن، لكنه مرقَّم على طريقة الكتب الكنسيّة، والحكم الّتي يتضمّنها موضوعة من دون أي تتبّع منطقي أو موضوعي.

وفي حين يلفت إلى أنّ هذا الكتاب سيكون لجميع المستويات، نظرًا إلى أنّ الإطلاع عليه لا يتطلّب أن يكون لدى القارئ إلّا ثقافة بسيطة لفهم ما تتضمّنه الحكم بين السّطور، يشير إلى 3 أهداف رئيسيّة له: الأوّل هو أنّ القارئ لم يعد يحبّ أن يقرأ المطوّلات، الثّاني هو أنّه يستطيع أن يقرأ بالتّرتيب الّذي يريده، أمّا الهدف الثّالث فهو أنّه يستطيع، بحال أراد البحث عن حكم حول موضوع معيّن؛ أن يجد استشهادات في هذا الكتاب.