الاحتلال يلقي منشورات على سكان جنوب غزة في الدقائق الأولى من بدء الهدنة بالقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

ألقى الاحتلال الإسرائيلي منشورات على سكان مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة الإنسانية في القطاع، والتي بدأت في السابعة صباح اليوم الجمعة.

وتضمنت المنشورات التي ألقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرات لسكان جنوب غزة بأنه ورغم دخول القطاع في هدنة إنسانية، لكن منطقة الشمال هي منطقة عمليات ولا ينبغي التجول بها.

كما حذر الاحتلال الإسرائيلي في منشوراته، سكان القطاع بعدم الذهاب نحو الشمال وأن منطقة الجنوب هي الأمان بالنسبة لهم وليست شمال غزة.

وبدأت في السابعة صباح الجمعة، سريان الهدنة المتفق عليها بين كلا من إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية قطرية، تمهيدا لعملية تبادل أسرى والتي من المفترض أن تتم في الرابعة عصر اليوم.



وقبيل الهدنة بساعات شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وحسبما أعلنت الجزيرة، فإن زوارق حربية إسرائيلية قصفت ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بقذائف صاروخية.

كما دوت صافرات الإنذار في نير عوز بغلاف غزة،بسبب صواريخ المقاومة قبيل دقائق من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وحسبما أعلنته مصادر محلية، فإن الليلة الماضية كانت الأصعب على سكان شمال غزة تحديدا منذ بداية الحرب، فثد شن الاحتلال مئات الغارات من صواريخ أرض أرض والقنابل الملقاة من الطائرات الحربية والقذائف المدفعية، والتي صبت على كافة المناطق الشمالية منذ الساعة السادسة من مساء يوم الخميس، واستمرت حتى بدء الهدنة.

وفي السابعة من صباح اليوم الجمعة، بدأت هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس من أجل عملية تبادل أسرى بين الطرفين، وتستمر لنحو 4 أيام بموجبها يتم وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.



وحسب ما أعلنته حركة حماس فإن الاتفاق يشمل إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً، وإطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.