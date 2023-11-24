أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، عن سقوط شجرة كينا على كابلات وعامود كهرباء عند مفرق كفروة في قضاء النبطية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في المنطقة، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": انقطاع للكهرباء في منطقة كفروة إثر سقوط شجرة على كابلات وعامود كهرباء في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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