جنبلاط: لست متفائلًا بالهدنة في غزة وأخشى أننا لا نزال في بداية العدوان الإسرائيلي

أعرب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عن تعازيه "لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ورحم الله ابنه الشهيد عباس وكل الشهداء".

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، حرص جنبلاط على التعاطي بحذر شديد مع الهدنة المعلنة في قطاع غزة، مُبديًا خشيته من احتمال "أننا لا نزال في أوّل الطريق بالنسبة إلى العدوان الاسرائيلي".

وأشار جنبلاط الى أنه غير متفائل كثيرًا بالهدنة وبإمكان تطويرها أو تثبيتها قريباً نحو إنهاء الحرب، خصوصًا أن الإدارة الأميركية لم تتلفّظ حتى الآن بعبارة "وقف إطلاق نار ثابت"، وتكتفي بطرح ما تسمّى هدن إنسانية، ويدعمها في ذلك الغرب المطيع.

وأضاف: "هذه ليست معلومات ولكن للأسف هذا انطباعي وأنا لست مطمئناً".

وفي معرض تعليقه على كَون الهدنة ستسمح بإدخال مزيد من الوقود والمساعدات الإنسانية الى غزة، تساءل جنبلاط عمّا يجري على معبر رفح، متابعاً: "بصراحة لا نعرف من يُدير فعلياً هذا المعبر وإن كانت مصر هي التي تسيطر عليه رسمياً".