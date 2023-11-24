هدوء حذر عند الحدود الجنوبية وتحليق لطائرات مسيّرة

يخيّم على قرى القطاع الغربي والقطاع الشرقي والقطاع الأوسط في جنوب لبنان حالًا من الهدوء الحذر، إذ لم يسجل أي قصف معادٍ أو عمليات عسكرية، منذ الساعة السابعة صباحًا، موعد سريان الهدنة في قطاع غزة.

وكانت قد أفادت قناة "المنار"، بأنّه عند الساعة 6.45 صباحًا استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة مفتوحة في سهل الخيام بعدد من القذائف ثم توقف قبيل 7.00 صباحًا، فيما يستمر تحليق طائرات مسيّرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف مساء امس وحتى قبيل منتصف الليل بمدفعيته الثقيلة وبشكل متقطع اطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي، كما اغار الطيران المعادي قبيل منتصف الليل الفائت على اطراف بلدتي يارين ومروحين واطراف بلدة عيتا الشعب.