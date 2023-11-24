جريح من قوى الأمن جراء القصف الإسرائيلي لمحيط مخفر العديسة ليل أمس

أصيب المعاون في قوى الأمن الداخلي (ك.خ.) بجروح طفيفة في يده ورجله، جرّاء القصف الذي استهدف محيط مخفر عديسة ليل أمس الخميس، وأدى إلى تحطم زجاج المخفر.

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