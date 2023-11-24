"الجزيرة": الجيش الإسرائيلي أطلق النار بمحيط مستشفى الرنتيسي في غزة لمنع المواطنين من العودة لمنازلهم

أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ الجيش الإسرائيلي أطلق النار في محيط مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة لمنع المواطنين من العودة لمنازلهم.

وفي وقت سابق، بدأ سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.وأمس، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنّ "الهدنة في قطاع غزة ستبدأ الجمعة الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي".

ولفت إلى أنّه "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة"، موضحًا أنّ "الدفعة الأولى من الأسرى الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال"، موضحًا أنّ "سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام".

وأكّد أنّه "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم"، مشيرًا إلى أنّه "سيبدأ دخول المساعدات فورا عبر معبر رفح وأملنا أن تدخل أكبر كمية ممكنة منها".