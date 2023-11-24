دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع سريان الهدنة الموقتة

دخلت شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع سريان الهدنة الموقتة في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتي دخلت حيّز التنفيذ الساعة السابعة صباحًا.

وفي وقت سابق، ادّعى الجيش الإسرائيلي، أنّه استكمل تمركز قواته عند خطوط وقف إطلاق النار في غزة.

يشار إلى أنّ وزارة الخارجية القطرية أعلنت يوم أمس الخميس أنّ "الهدنة في قطاع غزة ستبدأ الجمعة الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي".

ولفتت إلى أنّه "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة"، موضحًا أنّ "الدفعة الأولى من الأسرى الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال"، موضحًا أنّ "سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام".

وأكّدت أنّه "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم"، مشيرًا إلى أنّه "سيبدأ دخول المساعدات فورا عبر معبر رفح وأملنا أن تدخل أكبر كمية ممكنة منها".