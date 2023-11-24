إدارة معبر رفح: نتوقّع دخول 230 شاحنة من المساعدات والوقود إلى قطاع غزة اليوم

أكّد المتحدث باسم إدارة معبر رفح بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى ""أننا نتوقّع دخول 230 شاحنة اليوم".

وفي وقت سابق، دخلت شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع سريان الهدنة الموقتة في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتي دخلت حيّز التنفيذ الساعة السابعة صباحًا.

وفي وقت سابق، ادّعى الجيش الإسرائيلي، أنّه استكمل تمركز قواته عند خطوط وقف إطلاق النار في غزة.