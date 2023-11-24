قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وأعدمت امرأة فلسطينية جريحة وأصابت واعتقلت 6 آخرين، فيما كثف الطيران الإسرائيلي غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر صحية قولها :” إن ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي يعد جريمة حرب فظيعة وشديدة”.

بالتوازي مع ذلك، استهدف طيران الاحتلال فجرا بناية سكنية مأهولة في النصيرات “مخيم2” وسط قطاع غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء.

إلى ذلك انتشلت طواقم الدفاع المدني 10 فلسطينيين من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، كما واصلت طائرات الاحتلال استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.