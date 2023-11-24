شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان وهدان: الهدنة فى غزة انتصار للجهود المصرية المبذولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، نجاح الوساطة المصرية في إتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى اتفاق الهدنة يتضمن وقف لإطلاق النار لمدة 4 أيام، مع إتمام صفقة لتبادل الأسري والمحتجزين من المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.

وقال "وهدان"، إن هذا الاتفاق يأتي انتصارا للجهود المصرية المبذولة على مدار شهر ونصف من أجل الوصول إلى تهدئة إنسانية في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تدهور في الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف المتواصل من الجانب الإسرائيلي على مدار أكثر من 45 يوما، بالإضافة إلى نفاذ السلع الغذائية والوقود وخروج جميع المستشفيات بالقطاع عن الخدمة، إضافة إلى قطع الكهرباء والمياه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إتفاق الهدنة يتضمن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع، لتخفيف معاناة أهالى القطاع ومحاولة تقديم يد العون لهم، والمساهمة في تقديم الرعاية الطبية لعشرات الألاف من المصابين ، مؤكدا أن الدور المصري لا يمكن المزايدة عليه بأي شكل، فمصر من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية حيث تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، كونها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وبعد استراتيجي شديد الأهمية.

وأكد النائب سليمان وهدان، أن الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة ستواصل العمل من أجل تمديد الهدنة، والإفراج عن مزيد من المحتجزين والأسري، بالإضافة إلى تقديم المساعدات لسد احتياجات أهالى القطاع ، مشددا على ضرورة تكاتف العالم من أجل دعم الرؤية والموقف المصري الذي يسعى إلى تغليب الحلول السلمية لتجنيب المنطقة مزيد من العنف.