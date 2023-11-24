شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد على: هدنة قطاع غزة جاءت بعد جهود جبارة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، خطوة في غاية الأهمية، وجاءت بعد الجهود الجبارة التي بذلتها مصر وشركائها، للوصل للهدنة، خصوصا بعد الوضع الكارثي الذي عانى منه أهالي غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف على، في تصريحات خاصة، أن الخطوة الأهم الأن ما تسعى مصر لتنفيذه بالوصول لوقف نهائي لإطلاق النار، وقف نزيف الأرواح داخل القطاع، مشيرا في الوقت نفسه أن المسار العادل الوحيد هو الوصول لحل نهائي لإقامة دولة فلسطينية لوقف هذا الصراع.

وطالب على بمحاكمة قيادات الكيان الاحتلال الاسرائيلي، على جرائم الحرب والإبادة التي نفذتها اسرائيل ضد أهالي غزة، مبديا تعجبه الشديد من صمت العالم الغربي بل ودعمهم لمجازر إسرائيل ضد أهالي غزة.

وكان مصد مصري مسؤول، صرح لقناة القاهرة الإخبارية بأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكل مناطق القطاع.

وأضاف المصدر أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل، حيث سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد ذلك، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.